الاردن .. بدء إصدار جوازات السفر الإلكترونية بداية العام المقبل

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أنه يمكن استخدام الجواز الإلكتروني عبر البوابات الإلكترونية في المطارات، مما يسهل إجراءات السفر ويوفر الوقت والجهد للمسافرين.
إلى ذلك قالت الوزارة إنه استكمالاً للجهود الوطنية في إنجاز مشروع جواز السفر الإلكتروني، فقد انتهت الوزارة من تركيب وتشغيل منظومة البنية التحتية للمفتاح العام الخاصة بجواز السفر الإلكتروني وإصدار الشهادة الرقمية الرسمية للأردن، والتي سيتم اعتمادها لاحقاً من منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) ضمن المعايير والمتطلبات العالمية لتلك الغاية.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن .. تعليمات لشمول العاملين في أيِّ شركة بالتأمين الصحِّي المدني
-
الموافقة على الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمحطَّات المستقبل
-
إقرار مشروع قانون الإحصاءات العامَّة لسنة 2024م
-
الموافقة على اتفاقيَّات بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي
-
الموافقة على اتفاقيَّة تمويل المرحلة الثَّانية من مشروع الأمن الغذائي الطَّارئ
-
تعديل عقد الإيجار الموحَّد لاستغلال أراضي الخزينة في الزِّراعة في حوضيّ الحماد والسَّرحان
-
قرار حكومي بشأن توزيع الغاز عبر الأنابيب على منازل المواطنين
-
مجلس الوزراء يقرر اعفاء طلبة من الغرامات المستحقَّة عليهم