 
الخميس 2024-12-05 04:58 م
 

الاردن .. بدء إصدار جوازات السفر الإلكترونية بداية العام المقبل

جواز سفر أردني
جواز سفر
الخميس، 05-12-2024 03:31 م
الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي أنه من المقرر أن يبدأ إصدار جوازات السفر الإلكترونية مع بداية العام المقبل حيث سيحتوي الجواز الورقي على شريحة إلكترونية داخلية مشفرة تضم البيانات الشخصية والحيوية لحامل الجواز بما يتماشى مع أعلى المواصفات الفنية والأمنية.اضافة اعلان


وأضافت الوزارة في بيان صحفي أنه يمكن استخدام الجواز الإلكتروني عبر البوابات الإلكترونية في المطارات، مما يسهل إجراءات السفر ويوفر الوقت والجهد للمسافرين.

إلى ذلك قالت الوزارة إنه استكمالاً للجهود الوطنية في إنجاز مشروع جواز السفر الإلكتروني، فقد انتهت الوزارة من تركيب وتشغيل منظومة البنية التحتية للمفتاح العام الخاصة بجواز السفر الإلكتروني وإصدار الشهادة الرقمية الرسمية للأردن، والتي سيتم اعتمادها لاحقاً من منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) ضمن المعايير والمتطلبات العالمية لتلك الغاية.
 
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