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الامن العام : مواطن يقتل ابنه رمياً بالرصاص في عمان

الامن العام
الامن العام
السبت، 30-11-2024 01:52 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   ورد بلاغ لمديرية شرطة جنوب عمان حول قيام شخص بإطلاق النار على إبنه العشريني  في منطقة العدسية  صباح اليوم .

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ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري جرى إسعافه إلى المستشفى وما لبث أن فارق الحياة، وبوشرت التحقيقات.

 

 

 
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