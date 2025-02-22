الامن يحذر المواطنين في هذه المناطق بسبب تساقط الثلوج - اسماء

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - دعت مديرية الامن العام، إلى الحذر خلال المسير في منطقتي راس منيف وعبين بمحافظة عجلون بسبب إزدياد وتيرة تساقط الثلوج، اليوم السبت. اضافة اعلان





وقالت المديرية، إن المنطقتين تشهدان إزديادا في وتيرة تساقط الثلوج بشكل واضح، ما يتطلب اقصى درجات الحيطة والحذر اثناء المسير في تلك المناطق.