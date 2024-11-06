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الانتهاء من حفر 29 بئرا ضمن مشروع فوسفات الريشة

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 06-11-2024 02:52 م

الوكيل الإخباري- أكد تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 عن الربع الثالث من العام الحالي، الانتهاء من المرحلة الأولى لحفر الآبار في مشروع فوسفات الريشة.

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وأشار التقرير الصادر عن وحدة متابعة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء، إلى حفر 29 بئرا، وأخذ 324 عينة منها، إلى جانب متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم مع مطوري مشاريع الاستكشاف والتنقيب عن المعادن مع عدة شركات في مختلف مناطق المملكة.


وتضمنت مشاريع الذهب في منطقة أبو خشيبة، والنحاس في أبو خشيبة، والعناصر الأرضية النادرة، ومشروع الفوسفات في منطقة الريشة.

 
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