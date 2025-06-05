البر والإحسان تسلم مساعدات طارئة لأُسر عفيفة

الوكيل الإخباري- قدمت حملة البر والإحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، مساعدات طارئة لعدد من الأسر العفيفة في محافظات جرش وعجلون والعقبة.

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وجاء توزيع المساعدات بحسب بيان صحفي لـ"جهد"، اليوم الخميس، ضمن حملة عيد الأضحى المبارك للبر والإحسان، وترجمة لأهدافها الإنسانية في ترجمة معاني التكافل والتضامن الاجتماعي.