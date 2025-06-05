الخميس 2025-06-05 06:53 م
 

البر والإحسان تسلم مساعدات طارئة لأُسر عفيفة

البر والإحسان تسلم مساعدات طارئة لأُسر عفيفة
البر والإحسان تسلم مساعدات طارئة لأُسر عفيفة
 
الخميس، 05-06-2025 05:06 م

الوكيل الإخباري-    قدمت حملة البر والإحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، مساعدات طارئة لعدد من الأسر العفيفة في محافظات جرش وعجلون والعقبة.

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وجاء توزيع المساعدات بحسب بيان صحفي لـ"جهد"، اليوم الخميس، ضمن حملة عيد الأضحى المبارك للبر والإحسان، وترجمة لأهدافها الإنسانية في ترجمة معاني التكافل والتضامن الاجتماعي.


وشملت المساعدات التي قدمتها الحملة، 300 طرد غذائي، و270 كوبون ملابس للأطفال، في مناطق قريقرة وفينان في وادي عربة بمحافظة العقبة، والكفير في جرش، والشفا في عجلون.

 
gnews

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