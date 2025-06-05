البر والإحسان تسلم مساعدات طارئة لأُسر عفيفة

وجاء توزيع المساعدات بحسب بيان صحفي لـ"جهد"، اليوم الخميس، ضمن حملة عيد الأضحى المبارك للبر والإحسان، وترجمة لأهدافها الإنسانية في ترجمة معاني التكافل والتضامن الاجتماعي.
وشملت المساعدات التي قدمتها الحملة، 300 طرد غذائي، و270 كوبون ملابس للأطفال، في مناطق قريقرة وفينان في وادي عربة بمحافظة العقبة، والكفير في جرش، والشفا في عجلون.
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