"البلقاء التطبيقية" تطلق تطبيقها على الهاتف الذكي

الأربعاء، 11-02-2026 01:52 م
الوكيل الإخباري- أطلقت جامعة البلقاء التطبيقية تطبيقها الإلكتروني للهواتف الذكية My BAU، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة الخدمات الرقمية وتسهيل وصول الطلبة إلى الخدمات الأكاديمية والإدارية عبر منصة ذكية موحدة، بما ينسجم مع توجهات الجامعة نحو التحول الرقمي وتحديث بيئة التعليم الجامعي.اضافة اعلان


وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، إن إطلاق التطبيق يأتي في إطار التزام الجامعة بتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلبة، بما يسهم في تحسين تجربتهم الأكاديمية وتسهيل وصولهم إلى المعلومات والخدمات الجامعية بكفاءة وسرعة.

وأضاف أن الجامعة تولي أهمية كبيرة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم العملية التعليمية والإدارية، مؤكدا أن التطبيق يشكل منصة رقمية متكاملة تعزز التواصل بين الطلبة والجامعة، وتواكب متطلبات التعليم الجامعي الحديث.

من جانبه، قال رئيس مركز الحاسوب في الجامعة الدكتور عيسى قيقية، إن التطبيق صمم وفق أعلى المعايير التقنية، وبما يضمن سهولة الاستخدام وأمن المعلومات، مشيرا إلى أن التطبيق يجمع الخدمات الأكاديمية والإدارية في مكان واحد، ويسهم في تحسين تجربة الطلبة ورفع كفاءة الخدمات الإلكترونية في الجامعة.

وأضاف إن مركز الحاسوب مستمر في تطوير التطبيق وتحديثه بشكل دوري، استجابة لاحتياجات الطلبة وملاحظاتهم، وبما يواكب التطورات التقنية الحديثة ويعزز مسار التحول الرقمي في الجامعة.

ويتيح التطبيق للطلبة مجموعة من الخدمات، من أبرزها الاطلاع على البيانات الأكاديمية، والجداول الدراسية، والإعلانات الجامعية، إلى جانب عدد من الخدمات الإلكترونية التي تسهم في تقليل الإجراءات الورقية وتوفير الوقت والجهد.

ودعت الجامعة طلبتها إلى تحميل التطبيق والاستفادة من خدماته، مؤكدة حرصها على مواكبة التطورات التقنية بما يخدم العملية التعليمية ويعزز جودة الخدمات المقدمة.
 
 


