"البلقاء التطبيقية" ووكالة "كويكا" تختتمان مشروعهما التنموي المشترك

الوكيل الإخباري- اختتمت جامعة البلقاء التطبيقية والوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا، مشروعهما التنموي المشترك، الذي ركّز على تطوير البنية التحتية، وبناء القدرات، وتحديث البرامج الأكاديمية لبرامج الدرجة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) في كليتي إربد والكرك الجامعيتين.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني، أن هذا المشروع يُعد نموذجا ناجحًا للشراكات التنموية الدولية القائمة على تبادل الخبرات وبناء القدرات، مشيرا إلى أن مخرجاته انعكست بشكل مباشر على تحسين البيئة التعليمية، وتطوير برامج الدبلوم، ورفع كفاءة المرافق والتجهيزات التعليمية في الكليات المستفيدة.



وبين أن المشروع الذي انطلق ضمن تعاون تنموي بلغت قيمته نحو 10 ملايين دولار، ركّز على تطوير برامج أكاديمية ومهنية بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل، وبناء قدرات الكوادر الأكاديمية والإدارية والطلبة.



وأوضح أن برامج المشروع شملت التدريب والإرشاد المهني، والتعاون مع خبراء ومؤسسات تعليمية كورية، وتحديث البنية التحتية التعليمية الداعمة للتعليم التطبيقي، واستحداث مراكز للتطوير الوظيفي في الكليات المستفيدة، بهدف تعزيز جاهزية الطلبة للانتقال إلى سوق العمل، وتقديم خدمات الإرشاد المهني، وبناء المسارات الوظيفية، وربط الخريجين بفرص التشغيل.



بدوره، أكد سفير جمهورية كوريا في الأردن، بيل أو كيم، أن المشروع يعكس عمق علاقات التعاون والصداقة بين الأردن وكوريا، مشيرا إلى أن دعم التعليم التقني والتطبيقي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.



وأعرب عن اعتزاز بلاده بالشراكة مع جامعة البلقاء التطبيقية، وتطلعها إلى مواصلة التعاون في مشاريع تعليمية وتنموية مستقبلية تخدم الشباب وتعزز التنمية.



من جهتها، أكدت مديرة مكتب وكالة (كويكا) في الأردن كيم سويونغ، اعتزاز الوكالة بالشراكة مع جامعة البلقاء التطبيقية، مشيرة إلى أن المشروع يعكس التزام "كويكا" بدعم التعليم التقني وبناء القدرات المؤسسية في الأردن.



وأشارت إلى أن مخرجات المشروع شملت تطوير البنية التحتية والبرامج الأكاديمية، وتنفيذ برامج تدريب متخصصة، واستحداث 3 مراكز للتطوير الوظيفي في الجنوب والشمال والوسط، ستسهم في تحسين فرص الطلبة وتعزيز ارتباط التعليم باحتياجات سوق العمل، مؤكدة أهمية استمرار هذا النوع من الشراكات التنموية طويلة الأمد.