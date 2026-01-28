الأربعاء 2026-01-28 06:40 م

"البلقاء التطبيقية" ووكالة "كويكا" تختتمان مشروعهما التنموي المشترك

ا
جانب من حفل الختام
 
الأربعاء، 28-01-2026 05:19 م

الوكيل الإخباري- اختتمت جامعة البلقاء التطبيقية والوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا، مشروعهما التنموي المشترك، الذي ركّز على تطوير البنية التحتية، وبناء القدرات، وتحديث البرامج الأكاديمية لبرامج الدرجة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) في كليتي إربد والكرك الجامعيتين.

اضافة اعلان


وأكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني، أن هذا المشروع يُعد نموذجا ناجحًا للشراكات التنموية الدولية القائمة على تبادل الخبرات وبناء القدرات، مشيرا إلى أن مخرجاته انعكست بشكل مباشر على تحسين البيئة التعليمية، وتطوير برامج الدبلوم، ورفع كفاءة المرافق والتجهيزات التعليمية في الكليات المستفيدة.


وبين أن المشروع الذي انطلق ضمن تعاون تنموي بلغت قيمته نحو 10 ملايين دولار، ركّز على تطوير برامج أكاديمية ومهنية بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل، وبناء قدرات الكوادر الأكاديمية والإدارية والطلبة.


وأوضح أن برامج المشروع شملت التدريب والإرشاد المهني، والتعاون مع خبراء ومؤسسات تعليمية كورية، وتحديث البنية التحتية التعليمية الداعمة للتعليم التطبيقي، واستحداث مراكز للتطوير الوظيفي في الكليات المستفيدة، بهدف تعزيز جاهزية الطلبة للانتقال إلى سوق العمل، وتقديم خدمات الإرشاد المهني، وبناء المسارات الوظيفية، وربط الخريجين بفرص التشغيل.


بدوره، أكد سفير جمهورية كوريا في الأردن، بيل أو كيم، أن المشروع يعكس عمق علاقات التعاون والصداقة بين الأردن وكوريا، مشيرا إلى أن دعم التعليم التقني والتطبيقي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.


وأعرب عن اعتزاز بلاده بالشراكة مع جامعة البلقاء التطبيقية، وتطلعها إلى مواصلة التعاون في مشاريع تعليمية وتنموية مستقبلية تخدم الشباب وتعزز التنمية.


من جهتها، أكدت مديرة مكتب وكالة (كويكا) في الأردن كيم سويونغ، اعتزاز الوكالة بالشراكة مع جامعة البلقاء التطبيقية، مشيرة إلى أن المشروع يعكس التزام "كويكا" بدعم التعليم التقني وبناء القدرات المؤسسية في الأردن.


وأشارت إلى أن مخرجات المشروع شملت تطوير البنية التحتية والبرامج الأكاديمية، وتنفيذ برامج تدريب متخصصة، واستحداث 3 مراكز للتطوير الوظيفي في الجنوب والشمال والوسط، ستسهم في تحسين فرص الطلبة وتعزيز ارتباط التعليم باحتياجات سوق العمل، مؤكدة أهمية استمرار هذا النوع من الشراكات التنموية طويلة الأمد.


يُذكر أن المشروع استهدف تطوير 7 برامج ومساقات تقنية ومهنية في كليتي إربد والكرك، شملت تخصصات صيانة السيارات، واللحام، والإلكترونيات، وتكنولوجيا الأزياء، وتكنولوجيا مختبرات الأسنان، والتصميم الداخلي، وتطوير تخصص تكنولوجيا الأزياء في كلتا الكليتين، ضمن رؤية متكاملة لرفع جودة التعليم التطبيقي وربطه باحتياجات سوق العمل.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً

خط دفاع متقدم للخصوصية يُبعد أي تطفل عن كل ما هو شخصي

أخبار الشركات سامسونج تعد المستخدمين بمستوىً جديد من الخصوصية

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس الارصاد : امطار غزيرة قادمة على هذه المناطق وتحذير من السيول

ب

أخبار الشركات سياسة الحد من المخاطر طريق للحلول الواقعية والمستقبل المستدام

ا

فلسطين شهيد برصاص الاحتلال قرب بيت لحم

ا

أخبار محلية الغذاء والدواء تزور الشركات الأردنية المشاركة بمعرض الخليج للأغذية

اللواء المعايطة يفتتح المبنى الجديد لمركز حدود العقبة

أخبار محلية اللواء المعايطة يفتتح المبنى الجديد لمركز حدود العقبة

ل

أخبار الشركات المركزية تويوتا تحتفل بإطلاق سيارة جي آر يارس في الأردن



 






الأكثر مشاهدة