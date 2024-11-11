البنك المركزي وجامعة العقبة الأردنية ينظمان يوماً علمياً

ويهدف اليوم المفتوح إلى تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف المعنية، وتناول التحديات والفرص التي تتيحها الابتكارات في هذا المجال، فضلاً عن بناء آلية اتصال مستدامة تعزز التفاعل بين الطلاب والخبراء ونشر الوعي بأحدث الاتجاهات والتقنيات في هذا القطاع المتنامي .
وأكد عميد كلية الأعمال، الدكتور محمد المحارمة، حرص الجامعة الأردنية على تقديم أفضل الفرص التعليمية للطلاب، لافتا إلى أن هذه الورش والمحاضرات تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التفاعل الفعّال بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وقال: "نحن ملتزمون بتزويد طلابنا بالمعرفة والمهارات اللازمة للتفوق في عالم الأعمال وتنظيم مثل هذه الفعاليات ضمن استراتيجيتنا لتطوير الثقافة الأكاديمية والمهنية لدى الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية تحفز على التفكير النقدي والإبداعي.
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