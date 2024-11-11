 
الإثنين 2024-11-11 05:48 م
 

البنك المركزي وجامعة العقبة الأردنية ينظمان يوماً علمياً

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
الإثنين، 11-11-2024 04:39 م

الوكيل الإخباري-   نظم البنك المركزي الأردني يوما علميا حول "التكنولوجيا المالية"، بالتعاون مع كلية الأعمال في الجامعة الأردنية - فرع العقبة في إطار سعيه المستمر لتحقيق رؤيته في الابتكار ضمن قطاع التكنولوجيا المالية للفترة 2024-2026.

اضافة اعلان


ويهدف اليوم المفتوح إلى تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف المعنية، وتناول التحديات والفرص التي تتيحها الابتكارات في هذا المجال، فضلاً عن بناء آلية اتصال مستدامة تعزز التفاعل بين الطلاب والخبراء ونشر الوعي بأحدث الاتجاهات والتقنيات في هذا القطاع المتنامي .


وأكد عميد كلية الأعمال، الدكتور محمد المحارمة، حرص الجامعة الأردنية على تقديم أفضل الفرص التعليمية للطلاب، لافتا إلى أن هذه الورش والمحاضرات تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التفاعل الفعّال بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.


وقال: "نحن ملتزمون بتزويد طلابنا بالمعرفة والمهارات اللازمة للتفوق في عالم الأعمال وتنظيم مثل هذه الفعاليات ضمن استراتيجيتنا لتطوير الثقافة الأكاديمية والمهنية لدى الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية تحفز على التفكير النقدي والإبداعي.

 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي يعزي الحجايا والحويان

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي الحجايا والحويان

المعايطة يرعى حفل تخريج المستجدين

أخبار محلية مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج المستجدين

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية الغذاء والدواء: دعم الصناعة الوطنية لتوطين الأدوية البيولوجية ضرورة ملحة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية وزارة التعليم العالي : بدء صرف مستحقات ورديات لطلبة المنح والقروض

البنك المركزي الأردني

أخبار محلية البنك المركزي وجامعة العقبة الأردنية ينظمان يوماً علمياً

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية بحث التعاون بين "البلقاء التطبيقية" ومجلس محافظة جرش

الطفيلة

أخبار محلية محافظ الطفيلة يتفقد مشروع تحديث مركز صحي القادسية الشامل

الرواشدة يفتتح جدارية "بانوراما" في الزرقاء

أخبار محلية وزير الثقافة يفتتح جدارية "بانوراما" في الزرقاء



 


الأكثر مشاهدة