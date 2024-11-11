البنك المركزي وجامعة العقبة الأردنية ينظمان يوماً علمياً

الوكيل الإخباري- نظم البنك المركزي الأردني يوما علميا حول "التكنولوجيا المالية"، بالتعاون مع كلية الأعمال في الجامعة الأردنية - فرع العقبة في إطار سعيه المستمر لتحقيق رؤيته في الابتكار ضمن قطاع التكنولوجيا المالية للفترة 2024-2026.

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ويهدف اليوم المفتوح إلى تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف المعنية، وتناول التحديات والفرص التي تتيحها الابتكارات في هذا المجال، فضلاً عن بناء آلية اتصال مستدامة تعزز التفاعل بين الطلاب والخبراء ونشر الوعي بأحدث الاتجاهات والتقنيات في هذا القطاع المتنامي .



وأكد عميد كلية الأعمال، الدكتور محمد المحارمة، حرص الجامعة الأردنية على تقديم أفضل الفرص التعليمية للطلاب، لافتا إلى أن هذه الورش والمحاضرات تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التفاعل الفعّال بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.