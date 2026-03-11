الأربعاء 2026-03-11 02:41 م

التربية تعلن عن صرف أجور مصححي ومراقبي التوجيهي

الأربعاء، 11-03-2026 12:45 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تحويل أجور العاملين في المراقبة والتصحيح والفرز والإداريين لامتحان الشهادة الدراسية الثانوية العامة للدورة التكميلية، إلى البنوك اليوم الأربعاء.اضافة اعلان


ودعت الوزارة الزملاء المعلمين إلى التوجه إلى البنوك لاستلام مستحقاتهم يوم غد الخميس.
 
 


