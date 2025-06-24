التربية تعمم دوام إدارات المدارس في العطلة الصيفية

وبينت انه سيتم معالجة دوام مديري المدارس حين ورود الرد من هيئة الخدمة والإدارة العامة بهذا الخصوص.
واستثنت وزارة التربية والتعليم أيام امتحانات الثانوية العامة من تعليمات الدوام المذكورة أعلاه في المدارس التي يوجد فيها قاعات امتحانات الثانوية العامة.
وبينت ان دوام مديري المدارس ومديراتها و أمين اللوازم المدرسية للمدارس الثانوية يكون بشكل يومي بعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة.
وأشارت الى ان دوام المستخدمين في المدارس يكون خلال العطلة الصيفية يوميا كالمعتاد.
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