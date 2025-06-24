الثلاثاء 2025-06-24 11:37 م
 

التربية تعمم دوام إدارات المدارس في العطلة الصيفية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 24-06-2025 09:54 م

الوكيل الإخباري-   عممت وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس ان  يكون دوام مديري المدارس ومديراتها و أمين اللوازم المدرسية في المدارس الأساسية يوم الأحد و الثانوية يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع من الساعة (۹) صباحا لغاية الساعة ( ١٢:٣٠) ظهرا ويطبق ذلك على المدارس المخصصة للطلبة السوريين داخل المخيمات وخارجها.

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وبينت انه سيتم معالجة دوام مديري المدارس حين ورود الرد من هيئة الخدمة والإدارة العامة بهذا الخصوص.


واستثنت وزارة التربية والتعليم أيام امتحانات الثانوية العامة من تعليمات الدوام المذكورة أعلاه في المدارس التي يوجد فيها قاعات امتحانات الثانوية العامة.


وبينت ان دوام مديري المدارس ومديراتها و أمين اللوازم المدرسية للمدارس الثانوية يكون بشكل يومي بعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة.


 وأشارت الى ان دوام المستخدمين في المدارس يكون خلال العطلة الصيفية يوميا كالمعتاد.

 


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