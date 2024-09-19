التربية: تعويض عطلة الانتخابات بدءاً من السبت المقبل

الوكيل الإخباري- قالت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تعويض عطلة "الانتخابات" لطلبة المدارس الحكومية اعتبارا من السبت القادم والذي يصادف 21 من شهر أيلول الحالي.

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وبينت الوزارة انه سيتم تعويض عطلة "الانتخابات " والتي صادفت يومي الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي في المدارس الحكومية يومي السبت الموافق الحادي والعشرين والثامن والعشرين من الشهر الحالي .



واشارت إلى تطبيق نظام الحضور والغياب على الطلبة المتغيبين في الأيام التعويضية دون أعذار.