التربية: تعويض عطلة الانتخابات بدءاً من السبت المقبل

وبينت الوزارة انه سيتم تعويض عطلة "الانتخابات " والتي صادفت يومي الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي في المدارس الحكومية يومي السبت الموافق الحادي والعشرين والثامن والعشرين من الشهر الحالي .
واشارت إلى تطبيق نظام الحضور والغياب على الطلبة المتغيبين في الأيام التعويضية دون أعذار.
وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم تعليق الدوام في المدارس الحكومية كافة، أيام الاثنين والثلاثاء الأربعاء 9 و 10 و11 أيلول/سبتمبر نظرا لاعتماد عدد كبير من المدارس كمراكز اقتراع وفرز للانتخابات النيابية.
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