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التربية: تعويض عطلة الانتخابات بدءاً من السبت المقبل

طلبة مدارس
طلبة مدارس
الخميس، 19-09-2024 12:51 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تعويض عطلة "الانتخابات" لطلبة المدارس الحكومية  اعتبارا من السبت القادم والذي يصادف 21 من شهر أيلول الحالي.

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وبينت الوزارة  انه سيتم تعويض عطلة "الانتخابات " والتي صادفت يومي الاثنين والثلاثاء والأربعاء  من الأسبوع الماضي في المدارس الحكومية يومي السبت الموافق الحادي والعشرين والثامن والعشرين من الشهر الحالي .


واشارت إلى تطبيق نظام الحضور والغياب على الطلبة المتغيبين في الأيام التعويضية دون أعذار.


وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم  تعليق الدوام  في المدارس الحكومية كافة، أيام الاثنين والثلاثاء الأربعاء 9 و 10 و11 أيلول/سبتمبر نظرا لاعتماد عدد كبير من المدارس كمراكز اقتراع وفرز للانتخابات النيابية.

 
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