التربية : توجه لعقد امتحان التوجيهي الكترونيا من (4) إلى (5) مرات سنوياً

الوكيل الإخباري- أكد الدكتور محمد شحادة مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم أن العمل جاري لتجهيز مختبرات ألف مدرسة في كافة محافظات المملكة ليكون امتحان الثانوية العامة الكتروني نهاية هذا العام.

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وأضاف في حديثه لإذاعة الأمن العام إن امتحان الثانوية العامة الذي سيطبق لأول مرة إلكترونيا يعالج الكثير من جوانب القصور التي كنا نعاني منها أثناء تقديم الامتحان بالطريقة التقليدية حيث شمل التحديث والتطوير تعليمات الامتحان، وتطبيقه على عامين والحقول التعليمية التي ستطبق لأول مرة.



وبين أن التطوير شمل أيضا آليات تطبيق الامتحان حيث سيكون الامتحان من خلال بنوك أسئلة وكذلك أن يكون تقديم الامتحان إلكترونيا.



وقال إن الهدف من بنوك الأسئلة هو رفع جودة الامتحان حيث أن هناك آلية عمل ممنهجة تدقق على جودة الأسئلة والفقرات الامتحانية ويتم تدقيقها أكثر من مرة من قبل مختصين.



ولفت إلى أنه من خلال بنوك الأسئلة سيتم مستقبلا عقد الامتحان عدة مرات في العام حيث كان في الطريقة التقليدية للامتحان يتطلب الإعداد لعقد الامتحان 5 شهور بسبب تكليف فرق الواضعين للأسئلة وسحب مغلفات الأسئلة وغيرها من الإجراءات، أما من خلال بنوك الأسئلة فيمكن عقد الامتحان من 4-5 مرات في العام وهذا يخفف العبء عن أبناءنا الطلبة.



وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم اتخذت عدة إجراءات جادة لعقد الامتحان بصورة إلكترونية حيث تم انتقاء ألف مدرسة تشمل جميع مديريات التربية والتعليم ليتم تأهيل مختبراتها لعقد الاختبارات مشيرا إلى انه في المرحلة الأولى للإعداد للامتحان سيكون هناك بنهاية العام الحالي ما لا يقل عن عشرين ألف جهاز حاسوب على مستوى المملكة لعقد الامتحان، مؤكدا أن بنوك الأسئلة ستوفر نماذج للامتحان تكون متكافئة وبنفس المستوى لتجاوز القصور في الطريقة التقليدية حيث كان مستوى صعوبة الامتحان تختلف من عام إلى آخر.



وقال إن الطلاب سيتقدمون مع نهاية العام على جلسات تضم كل جلسة نحو 20 ألف طالب بمعدل 3 جلسات في اليوم .