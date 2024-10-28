التربية: فرصة أخيرة حتى الخميس للتسجيل بتكميلية التوجيهي

الوكيل الإخباري- قررت وزارة التربية والتعليم منح فرصة أخيرة للتسجيل في الامتحان التكميلي لعام 2024 للطلبة الراغبين في التقدم للامتحان ولم يتمكنوا من التسجيل في الموعد المحدد.

اضافة اعلان



وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إن التمديد سيكون لمدة ثلاثة أيام بدءًا من صباح يوم غد الثلاثاء وحتى مساء يوم الخميس المقبل.