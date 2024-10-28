التربية: فرصة أخيرة حتى الخميس للتسجيل بتكميلية التوجيهي

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إن التمديد سيكون لمدة ثلاثة أيام بدءًا من صباح يوم غد الثلاثاء وحتى مساء يوم الخميس المقبل.
وأشار البيان إلى أن الدفع الإلكتروني لا يزال متاحًا للطلبة الذين سجلوا إلكترونيًا في الفترة الماضية ولم يستكملوا عملية الدفع.
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