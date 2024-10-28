 
الإثنين 2024-10-28 12:09 م
 

التربية: فرصة أخيرة حتى الخميس للتسجيل بتكميلية التوجيهي

ا
وزارة التربية والتعليم
الإثنين، 28-10-2024 11:09 ص

الوكيل الإخباري- قررت وزارة التربية والتعليم منح فرصة أخيرة للتسجيل في الامتحان التكميلي لعام 2024 للطلبة الراغبين في التقدم للامتحان ولم يتمكنوا من التسجيل في الموعد المحدد.

اضافة اعلان


وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إن التمديد سيكون لمدة ثلاثة أيام بدءًا من صباح يوم غد الثلاثاء وحتى مساء يوم الخميس المقبل.


وأشار البيان إلى أن الدفع الإلكتروني لا يزال متاحًا للطلبة الذين سجلوا إلكترونيًا في الفترة الماضية ولم يستكملوا عملية الدفع.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

اقتصاد محلي مع ارتفاع الذهب.. كم بلغ سعر الليرة في الأردن؟

وزير البيئة معاوية الردايدة

أخبار محلية البيئة تعقد اجتماعا تحضيريا لوفد الشباب المشارك في مؤتمر التغير المناخي 29

الحاج سعود النصيرات

نعـي فـاضل شكر على تعاز بوفاة الحاج سعود النصيرات

جانب من تدهور الباص

خاص بالوكيل 21 إصابة بتدهور حافلة طلاب في إربد

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزير العمل يبحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة أوجه التعاون المشترك

راغب علامة

فن ومشاهير موسم جديد من "The X Factor" بمشاركة راغب علامة

ا

أخبار محلية التربية: فرصة أخيرة حتى الخميس للتسجيل بتكميلية التوجيهي

العلم التركي

عربي ودولي زلزال بقوة 5 درجات يضرب تركيا



 


الأكثر مشاهدة