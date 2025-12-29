التربية: قاعات امتحان الثانوية العامة مجهزة بوسائل التدفئة المختلفة

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة التربية والتعليم توفر وسائل التدفئة المختلفة داخل قاعات الامتحانات لطلبة الثانوية العامة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة محمود الحياصات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الوزارة أكدت على القائمين على الامتحان بضرورة إدخال الطلبة إلى قاعات الامتحان فور وصولهم وعدم تجمعهم في الساحات الخارجية بسبب الأحوال الجوية السائدة.