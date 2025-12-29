الإثنين 2025-12-29 12:30 م

التربية: قاعات امتحان الثانوية العامة مجهزة بوسائل التدفئة المختلفة

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الإثنين، 29-12-2025 09:15 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة التربية والتعليم توفر وسائل التدفئة المختلفة داخل قاعات الامتحانات لطلبة الثانوية العامة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة محمود الحياصات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الوزارة أكدت على القائمين على الامتحان بضرورة إدخال الطلبة إلى قاعات الامتحان فور وصولهم وعدم تجمعهم في الساحات الخارجية بسبب الأحوال الجوية السائدة.


وبين أن هذا الإجراء يأتي لغايات توفير البيئة الامتحانية الملائمة وتوفير الأجواء النفسية الملائمة للتقدم للامتحان بكل سهولة ويسر.

 
 


gnews

