التربية: قاعات امتحان الثانوية العامة مجهزة بوسائل التدفئة المختلفة

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة محمود الحياصات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الوزارة أكدت على القائمين على الامتحان بضرورة إدخال الطلبة إلى قاعات الامتحان فور وصولهم وعدم تجمعهم في الساحات الخارجية بسبب الأحوال الجوية السائدة.
وبين أن هذا الإجراء يأتي لغايات توفير البيئة الامتحانية الملائمة وتوفير الأجواء النفسية الملائمة للتقدم للامتحان بكل سهولة ويسر.
