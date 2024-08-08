التربية لـ الوكيل : لن يتم اعلان نتائج التوجيهي قبل الساعة الخامسة مساءً

وتعلن وزارة التربية والتعليم نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، 2024 الساعة الخامسة من مساء الخميس، عبر الرابط الإلكتروني (www.tawjihi.jo) .
كما تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا الساعة السادسة لإعلان نسب النجاح في الامتحان في الفروع كافة وأسماء الأوائل.
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