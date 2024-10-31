التعليم العالي يعقد ورشة توعوية حول الذكاء الاصطناعي والاستخدام الأخلاقي

وتأتي هذه الورشة ضمن المشروع الوطني الذي تنفذه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والذي يهدف إلى رفع الوعي وبناء قدرات موظفي القطاع العام في مجال الذكاء الاصطناعي وتدريب 15000 موظف حكومي مع نهاية عام 2027، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية للأعوام 2023 – 2027، وتطبيقًا لتوجهات رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق الغايات المرتبطة بها عبر استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات العامة، واتخاذ القرارات، والتحليلات التنبؤية.
كما تهدف الورشة التي نظمتها مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تمكين القيادات الحكومية من فهم أعمق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومعرفة آثارها في تحسين الأداء الحكومي، وقد تضمن برنامج الورشة استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأهمية البيانات والاستخدامات الآمنة والمسؤولة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة التوعوية تنسجم مع توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستخدام أفضل الأساليب لتحليل بيانات الطلاب الأكاديمية، وتحديد المجالات التخصصية التي تحتاج الى تحسين وتتناسب مع احتياجات سوق العمل بطريقة تخدم المجتمع.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تحيل موظفين حكوميين الى التقاعد - اسماء
-
إطلاق خدمة تفعيل الهوية الرقمية للمغتربين في السعودية
-
الامن العام يحذر مستخدمي طريق اشارات ابو نصير
-
فنانون اردنيون وعرب و عالميون يلونون الأمل في غزة بـ “لوحة ترسم فرحة"
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة الطعاني
-
إرادات ملكية بالبطاينة والعويدي وشحادة والحديد والطويسي والشمالي
-
استمرار دوام المؤسسة الاستهلاكية المدنية غدا
-
مجلس هيئة الاعتماد يقر تسكين تخصصات جامعية في الإطار الوطني للمؤهلات