التعليم العالي يعقد ورشة توعوية حول الذكاء الاصطناعي والاستخدام الأخلاقي

12:49 م

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الوكيل الإخباري- عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع كل من: وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والمركز الأردني للتصميم والتطوير ورشة توعوية في مركز الوزارة لعدد من موظفيها من الفئة القيادية، والإشرافية، إضافةً إلى الموظفين المعنيين بمجال تكنولوجيا المعلومات حول الذكاء الاصطناعي والاستخدام الأخلاقي والمسؤول لتقنياته. اضافة اعلان





وتأتي هذه الورشة ضمن المشروع الوطني الذي تنفذه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والذي يهدف إلى رفع الوعي وبناء قدرات موظفي القطاع العام في مجال الذكاء الاصطناعي وتدريب 15000 موظف حكومي مع نهاية عام 2027، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية للأعوام 2023 – 2027، وتطبيقًا لتوجهات رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق الغايات المرتبطة بها عبر استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات العامة، واتخاذ القرارات، والتحليلات التنبؤية.



كما تهدف الورشة التي نظمتها مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تمكين القيادات الحكومية من فهم أعمق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومعرفة آثارها في تحسين الأداء الحكومي، وقد تضمن برنامج الورشة استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأهمية البيانات والاستخدامات الآمنة والمسؤولة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.



وتجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة التوعوية تنسجم مع توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستخدام أفضل الأساليب لتحليل بيانات الطلاب الأكاديمية، وتحديد المجالات التخصصية التي تحتاج الى تحسين وتتناسب مع احتياجات سوق العمل بطريقة تخدم المجتمع.