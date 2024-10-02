التوثيق الملكي يصدر كتاب "الإدارة الأردنية في فلسطين"

وأوضح المركز في بيان اليوم الأربعاء، أن الكتاب يناقش طبيعة الإدارة الأردنية في فلسطين في الضفة الغربية والقدس، بين عامي 1948-1951، وأثرها في الجوانب الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، حيث اختير عام 1948 بداية للتوثيق نظرا لوقوع حرب 1948، وفقدان 78 بالمئة من مساحة فلسطين واستمرار وجود الجيش العربي الأردني في القدس وأجزاء من الضفة الغربية؛ وانتهى التوثيق باستشهاد الملك عبدالله بن الحسين في يوليو 1951.
وأشار إلى أن الكتاب يسلط الضوء على أحداث تاريخية مهمة ومفصلية في تاريخ المنطقة وله أهمية توثيقية كبيرة، نظرا إلى ندرة الأبحاث المتخصصة بهذا الشأن في المكتبتين الأردنية والعربية، مبينا أنه يهدف إلى إبراز دور الجيش العربي الأردني في فلسطين، وتوضيح الإجراءات الأردنية المدنية والسياسية والعسكرية فيها، إضافة إلى فهم أسباب اهتمام الأردن بفلسطين خلال هذه الفترة واستيعاب الموقف العربي الرسمي والشعبي تجاه الإدارة الأردنية.
ولفت المركز إلى أن هذا الإصدار يمثل خطوة جديدة نحو تحسين شكل إصدارات المركز ومضمونها؛ حيث اعتمد منهجية تصميم جديدة وأكثر حداثة في طباعة كتبه تعكس حرص المركز على مواكبة التطورات في مجال الطباعة والنشر؛ ما يضيف إلى قيمة الكتاب العلمية قيمة جمالية.
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