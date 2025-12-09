الجامعة الهاشمية تنظم جلسة حول العنف ضد المرأة

06:19 م

الوكيل الإخباري- نظم مركز دراسات المرأة في المجتمع بالجامعة الهاشمية، جلسة بعنوان "العنف ضد المرأة بين الوعي والتمكين: من الوقاية إلى التغيير" ضمن فعاليات الحملة الوطنية الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.





وأكد رئيس الجامعة الدكتور خالد الحياري خلال رعايته الجلسة، أن القيادة الهاشمية جعلت حماية المرأة أولوية وطنية، وأن الأمن المجتمعي يبدأ من صيانة حقوقها وتوفير بيئة آمنة لها بوصفها شريكة أصيلة في البناء الوطني وفاعلة محورية في التنمية.



وبين أن الجامعة وضعت في صميم رسالتها نشر ثقافة الوعي الاجتماعي وتمكين المرأة والشباب، إذ تحرص من خلال برامجها على دعم الحوار وتعزيز قيم الاحترام والمساواة، وفتح المجال أمام الطاقات الشبابية للمشاركة في صياغة الحلول وصناعة بيئة تُصان فيها كرامة المرأة ويُحترم فيها اختلافها ويُعترف بدورها.



من جانبها، أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها العلي، أن الجلسة تأتي ضمن أنشطة الحملة الوطنية السنوية التي أطلقتها اللجنة تحت شعار "مساحة أمان"، وتتضمن 160 نشاطاً تُنفذ مع الشركاء في جميع المحافظات.



وأشارت إلى أهمية الدور الحيوي للجامعات في نشر الوعي وترسيخ قيم المساواة والعدالة وتعزيز الجهود الوطنية في مناهضة جميع أشكال التمييز والعنف، لافتة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الجامعة الهاشمية لتعزيز آليات التعاون من خلال أنشطة وفق خطة عمل سنوية.



وبدوره، أشار المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان جمال الشمايلة إلى حماية الدستور الأردني للمرأة من جميع أشكال العنف، داعياً إلى تطوير قنوات تبليغ آمنة لأشكال العنف كافة وتوفير الدعم للضحايا.



واستعرض مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث العميد زياد النسور، آليات الاستجابة الوطنية للعنف بمختلف أشكاله ومجالات الوقاية، مشدداً على السرية والخصوصية في متابعة البلاغات.



وحذر مدير مركز الحياة – راصد الدكتور عامر بني عامر، من تنامي خطورة العنف الرقمي الذي يشكل عائقاً أمام مشاركة النساء في الحياة العامة، مؤكداً أن التوثيق الدقيق يشكل أداة أساسية لتعزيز فعالية التدخلات الوطنية.



من جهتها، سلطت تهامة نابلسي من صندوق المرأة للتمويل الأصغر الضوء على أهمية التمكين الاقتصادي في تعزيز استقلالية المرأة وقدرتها على الحد من العنف.



فيما قدمت الدكتورة وجدان العكاليك من كلية الأعمال عرضاً حول دور الريادة في تغيير الصورة النمطية عن المرأة، مؤكدة ضرورة إكساب الطالبات مهارات القيادة والتفكير النقدي.



وأشارت مديرة مركز دراسات المرأة في المجتمع الدكتورة سحر عدوان التي أدارت الجلسة، إلى دور المركز في نشر الوعي وتطوير برامج تدريبية تستهدف الطالبات مباشرة، وأهمية التشبيك مع المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني.



