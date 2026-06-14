الجعفري يعتلي منصة الذهب في الرباط

وجاء تتويج الجعفري بعد مشوار مميز قدم خلاله مستويات فنية عالية، تمكن خلالها من بلوغ المباراة النهائية عقب سلسلة انتصارات قوية أكدت جاهزيته وقدرته على المنافسة في أعلى المستويات العالمية كما نجح الجعفري في حسم المواجهة النهائية ليضيف إنجازاً جديداً إلى سجله الحافل بالنجاحات الدولية.
وشهدت المباراة النهائية حضور السفيرة الأردنية لدى المملكة المغربية جمانة غنيمات، التي حرصت على مؤازرة أبطال المنتخب الوطني من المدرجات، قبل أن تقدم التهنئة للبطل الجعفري عقب تتويجه بالميدالية الذهبية، في مشهد عكس الدعم المتواصل الذي يحظى به الرياضيون الأردنيون في مختلف المحافل الدولية.
ويُعد هذا الإنجاز امتداداً لسلسلة نجاحات تحققها الكراتيه الأردنية على الساحة العالمية، ويعكس حجم العمل الكبير الذي يبذله الاتحاد الأردني للكراتيه والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبون، كما يؤكد مكانة الأردن كأحد أبرز الدول المنافسة في رياضة الكراتيه على المستوى الدولي.
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