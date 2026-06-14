الجعفري يعتلي منصة الذهب في الرباط

الوكيل الإخباري- حقق نجم المنتخب الوطني الأردني للكراتيه محمد الجعفري، إنجازاً جديداً للرياضة الأردنية بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في منافسات وزن تحت 84 كغم ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري العالمي الممتاز للكاراتيه والتي استضافتها العاصمة المغربية الرباط بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي العالم.

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وجاء تتويج الجعفري بعد مشوار مميز قدم خلاله مستويات فنية عالية، تمكن خلالها من بلوغ المباراة النهائية عقب سلسلة انتصارات قوية أكدت جاهزيته وقدرته على المنافسة في أعلى المستويات العالمية كما نجح الجعفري في حسم المواجهة النهائية ليضيف إنجازاً جديداً إلى سجله الحافل بالنجاحات الدولية.



وشهدت المباراة النهائية حضور السفيرة الأردنية لدى المملكة المغربية جمانة غنيمات، التي حرصت على مؤازرة أبطال المنتخب الوطني من المدرجات، قبل أن تقدم التهنئة للبطل الجعفري عقب تتويجه بالميدالية الذهبية، في مشهد عكس الدعم المتواصل الذي يحظى به الرياضيون الأردنيون في مختلف المحافل الدولية.