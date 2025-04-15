الجمارك: إحباط محاولة تهريب 650 كيلو حشيش

وفي التفاصيل قالت دائرة الجمارك في بيان لها بأن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جسر الملك حسين وبعد الإشتباه بشحنة مادة الحجر المذكورة تم تفتيشها بشكل دقيق، حيث تم العثور على الكمية داخل الاحجار على شكل كفوف وتم تنظيم الضبط بها تمهيدا لاجراء المقتضى القانوني من قبل ادارة مكافحة المخدرات حسب الاصول.
وتؤكد دائرة الجمارك الأردنية بان كوادرها تعمل في كافة المراكز الجمركية الحدودية جنباً إلى جنب مع باقي الأجهزة الأمنية والرقابية في جهد دؤوب في مكافحة التهريب بكافة اشكاله وخصوصا هذه الآفة لما لها من تاثير مباشرفي الحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
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