الجيش يجلي الدفعة الـ23 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

الوكيل الإخباري-   أجلت القوات المسلحة الأردنية، الاثنين، الدفعة الثالثة والعشرين من أطفال قطاع غزة المرضى، والبالغ عددهم (18) طفلا، يرافقهم (38) من ذويهم، ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني" التي تنفذ بتوجيهات ملكية سامية.

وسيُعالج الأطفال في عدد من المستشفيات الأردنية، في إطار الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة التي تبذلها المملكة لتقديم الرعاية الصحية والإسناد الطبي للأشقاء في قطاع غزة.


وتأتي عمليات الإجلاء الطبي، التي انطلقت في شهر آذار 2025، بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وضمن تنسيق طبي وإنساني يجري وفق أعلى المعايير الصحية المعتمدة.

 
 


