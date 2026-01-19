الإثنين 2026-01-19 12:35 م

الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
 
الإثنين، 19-01-2026 12:04 م
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الاثنين، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة إلكترونية متطورة.اضافة اعلان


وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي الحشد الشعبي يعزز انتشاره على الحدود العراقية مع سوريا

تعبيرية

أخبار محلية بلدية مادبا تحدد 13 بؤرة ساخنة للتعامل مع الأمطار الغزيرة

ل

منوعات أول فندق على سطح القمر.. إقامة فاخرة بعشرات الملايين - صورة

جانب من المضبوطات

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة

ب

منوعات طيار هندي يخرج عن البروتوكول ليدلل ابنته بكلمات تشعل مواقع التواصل - فيديو

تعبيرية

أخبار محلية عامل وطن في جرش يتعرض لحادث دهس أثناء العمل - صورة

ل

أسواق ومال مصرف سوريا المركزي ينفي نفاد العملة الجديدة

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يعزي إسبانيا



 






الأكثر مشاهدة