الحكومة ترصد مليار و 286 مليون من أجل التربية والتعليم

وبين الشبلي في خطاب الموازنة 2025 بأن 116 مليون دينار من المبلغ الذي تم رصده سيخصص للمشاريع الرأسمالية ، والتي من أبرزها إنشاء المدارس والغرف الصفية الجديدة ، وصيانة المدارس القائمة والتوسع في برنامج التعليم المهني والقتني وتدريب وتأهيل المعلمين .
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