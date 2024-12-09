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الحكومة ترصد مليار و 286 مليون من أجل التربية والتعليم

وزير المالية عبدالحكيم الشبلي
وزير المالية عبدالحكيم الشبلي
الإثنين، 09-12-2024 11:15 ص
الوكيل الإخباري-  قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي بأن قيمة المبلغ الذي تم رصده لوزارة التربية والتعليم بلغ مليار و 286 مليون دينار أردني .اضافة اعلان


وبين الشبلي في خطاب الموازنة 2025 بأن 116 مليون دينار من المبلغ الذي تم رصده سيخصص للمشاريع الرأسمالية ، والتي من أبرزها إنشاء المدارس والغرف الصفية الجديدة ، وصيانة المدارس القائمة والتوسع في برنامج التعليم المهني والقتني وتدريب وتأهيل المعلمين . 





 
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