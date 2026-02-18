الحكومة تستطلع آراء الموظفين حول الدوام 4 أيام بدلا من 5 - رابط

وبينت الهيئة أنه يمكن للموظفين المشاركة بآرائهم من خلال الرابط: (انقر هنا)، منوهة إلى أنه يستثنى من هذه الدراسة شاغلي الوظائف التعليمية، والوظائف الطبية، والرعاية الصحية في وزارة الصحة.
وأوضحت الهيئة أن إطلاق الاستبانة يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان، التي أكدت أهمية الاستماع لآراء الموظفين قبل اتخاذ أي قرارات تنظيمية محتملة، وفي إطار الجهود الرامية إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز كفاءة الإدارة العامة، مشيرة إلى أن مشاركة آراء الموظفين تسهم في بناء قرارات مؤسسية قائمة على البيانات.
