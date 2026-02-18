الحكومة تستطلع آراء الموظفين حول الدوام 4 أيام بدلا من 5 - رابط

الوكيل الإخباري- أطلقت هيئة الخدمة والإدارة العامة، الأربعاء، استبانة لقياس آراء موظفي القطاع العام حول عدد أيام الدوام الرسمي، بما في ذلك دراسة تنظيم أسبوع العمل، خاصة خيار الدوام لـ4 أيام عوضا عن 5 أيام عمل، بواقع 8 ساعات و45 دقيقة يوميا، أي بزيادة ساعة و45 دقيقة عن مدة الدوام اليومي الحالي.

وبينت الهيئة أنه يمكن للموظفين المشاركة بآرائهم من خلال الرابط: (انقر هنا)، منوهة إلى أنه يستثنى من هذه الدراسة شاغلي الوظائف التعليمية، والوظائف الطبية، والرعاية الصحية في وزارة الصحة.