الحكومة تستطلع آراء الموظفين حول الدوام 4 أيام بدلا من 5 - رابط

الوكيل الإخباري-  أطلقت هيئة الخدمة والإدارة العامة، الأربعاء، استبانة لقياس آراء موظفي القطاع العام حول عدد أيام الدوام الرسمي، بما في ذلك دراسة تنظيم أسبوع العمل، خاصة خيار الدوام لـ4 أيام عوضا عن 5 أيام عمل، بواقع 8 ساعات و45 دقيقة يوميا، أي بزيادة ساعة و45 دقيقة عن مدة الدوام اليومي الحالي.

وبينت الهيئة أنه يمكن للموظفين المشاركة بآرائهم من خلال الرابط: (انقر هنا)، منوهة إلى أنه يستثنى من هذه الدراسة شاغلي الوظائف التعليمية، والوظائف الطبية، والرعاية الصحية في وزارة الصحة.


وأوضحت الهيئة أن إطلاق الاستبانة يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان، التي أكدت أهمية الاستماع لآراء الموظفين قبل اتخاذ أي قرارات تنظيمية محتملة، وفي إطار الجهود الرامية إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز كفاءة الإدارة العامة، مشيرة إلى أن مشاركة آراء الموظفين تسهم في بناء قرارات مؤسسية قائمة على البيانات.

 
 


