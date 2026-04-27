الإثنين 2026-04-27 11:07 ص

عاجل : الحكومة تُعلن عطلة عيد الاستقلال وعيد الاضحى المبارك
رئاسة الوزراء
 
الإثنين، 27-04-2026 10:04 ص
الوكيل الإخباري-   قرر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في بلاغ رسمي أصدره اليوم، تعطيل دوام الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، يوم الاثنين الموافق للخامس والعشرين من شهر أيار المقبل، احتفاء بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية.اضافة اعلان


كما قرر رئيس الوزراء في بلاغ آخر أصدره اليوم، تحديد عطلة عيد الأضحى المبارك من صباح يوم الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من شهر أيار المقبل وحتى مساء يوم السبت الموافق الثلاثين من أيار المقبل.

وتستثنى من العطلة بموجب البلاغين، الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
 
 


جامعة البلقاء التطبيقية تُطلق اسم المرحوم القاضي موسى الساكت على قاعة في كلية الحقوق تخليدًا لمسيرته القضائية

أخبار محلية جامعة البلقاء التطبيقية تُطلق اسم المرحوم القاضي موسى الساكت على قاعة في كلية الحقوق تخليدًا لمسيرته القضائية

المرأة والجمال روتين العناية بالبشرة في الصيف.. خطوات بسيطة لبشرة نضرة ومشرقة

اقتصاد محلي ارتفاع أسعار الذهب محليا 20 قرشا.. وغرام 21 عند 95.80 دينارا

بعد غياب استمر عامين... مخرج شهير يعود بعمل جديد!

فن ومشاهير بعد غياب استمر عامين... مخرج شهير يعود بعمل جديد!

الأشغال تُنهي مشروع تأهيل طريق مدخل أم الرصاص

أخبار محلية الأشغال تُنهي مشروع تأهيل طريق مدخل أم الرصاص

إعلام إسرائيلي: تعليق التعليم والنقل في بلدات شمال إسرائيل

عربي ودولي إعلام إسرائيلي: تعليق التعليم والنقل في بلدات شمال إسرائيل

عربي ودولي عراقجي: أمن مضيق هرمز قضية عالمية

