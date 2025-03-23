الحكومة تعلن عن دعم اضافي لهذه الفئة من المواطنين

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الوكيل الإخباري- أشار وزير العمل خالد البكار إلى أهمية الانتقال بالأسر الفقيرة والمحتاجة من الإعتمادية إلى الإنتاج، في إطار السعي لتحقيق الأهداف المشتركة، في توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين. اضافة اعلان





كما استعرض عدداً من البرامج التي تنفذها وزارة العمل، وتتقاطع مع الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، ومن بينها الفروع الإنتاجية وبرنامج التشغيل الوطني، في إطار تعزيز الإعتماد على العمالة الوطنية، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في القطاعات الاقتصادية.



وأضاف انه تجري حالياً مباحثات مع وزارة التخطيط والبنك الدولي من أجل تمديد المشروع، وتخصيص دعم إضافي للمستفيدين من برنامج التشغيل الوطني من منتفعي صندوق المعونة الوطنية، حيث من المتوقع حصولهم على دعم بدل مواصلات لتسعة أشهر، وتصل إلى 12 شهر للأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك فرص للمنتفعين ضمن برنامج التشغيل الذاتي التابع لصندوق التنمية والتشغيل، بحيث يستفيد المنتفعين من دعم التدريب والتوظيف بعد انطلاق مشروعهم للحفاظ على استدامه المشروع وخلق فرص عمل جديدة.