الأحد 2025-03-23 03:35 م
 

الحكومة تعلن عن دعم اضافي لهذه الفئة من المواطنين

نقود
نقود
 
الأحد، 23-03-2025 03:17 م
الوكيل الإخباري-   أشار وزير العمل خالد البكار إلى أهمية الانتقال بالأسر الفقيرة والمحتاجة من الإعتمادية إلى الإنتاج، في إطار السعي لتحقيق الأهداف المشتركة، في توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.اضافة اعلان


كما استعرض عدداً من البرامج التي تنفذها وزارة العمل، وتتقاطع مع الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، ومن بينها الفروع الإنتاجية وبرنامج التشغيل الوطني، في إطار تعزيز الإعتماد على العمالة الوطنية، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في القطاعات الاقتصادية. 

وأضاف انه تجري حالياً مباحثات مع وزارة التخطيط والبنك الدولي من أجل تمديد المشروع، وتخصيص دعم إضافي للمستفيدين من برنامج التشغيل الوطني من منتفعي صندوق المعونة الوطنية، حيث من المتوقع حصولهم  على دعم بدل مواصلات لتسعة أشهر، وتصل إلى 12 شهر للأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك فرص للمنتفعين ضمن برنامج التشغيل الذاتي التابع لصندوق التنمية والتشغيل، بحيث يستفيد المنتفعين من دعم التدريب والتوظيف بعد انطلاق مشروعهم للحفاظ على استدامه المشروع وخلق فرص عمل جديدة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

دائرة المكتبة الوطنية

أخبار محلية محاضرة عن معركة الكرامة في المكتبة الوطنية

وفاء بني مصطفى

أخبار محلية اجتماع لوزيري التنمية الاجتماعية والعمل لبحث عدد من البرامج المشتركة

نقود

أخبار محلية الحكومة تعلن عن دعم اضافي لهذه الفئة من المواطنين

فل

المرأة والجمال وداعا للفيلر.. الببتيدات تمنحكِ شفاهًا ممتلئة ومترطبة بشكل طبيعي

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية شركات التخليص تفوض مجلس النقابة بشأن استثناء تطبيق نظام الفوترة

ىة

فن ومشاهير مفاجآت غير متوقعة في الحلقة الجديدة من "فهد البطل"

جيش الاحتلال

فلسطين 849 حاجزاً عسكرياً للاحتلال في الضفة الغربية

غزة

فلسطين شهداء غزة يتجاوزون 50 ألفا



 
 





الأكثر مشاهدة