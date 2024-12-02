الحكومة تنشر الأجور المستحقة للعاملين بامتحانات التوجيهي

ونصت المادة 15 من التعليمات على أنه تدفع أجور العاملين في الاختبارات على النحو المبين في الجداول (1، 2، 3، 4، 5، 6) الملحقة بهذه التعليمات.
كما نصت المادة 11 على أنه تلغى التعليمات المتعلقة بأجور العاملين في الاختبارات رقم 1 لسنة 2010.
وتاليًا نص التعليمات كاملة كما ورد بالجريدة الرسمية:
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