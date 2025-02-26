الحكومة تنشر نتائج الفرز الأولي لوظيفتيّ أمين عام سُلطة المياه ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية

الوكيل الإخباري- نشرت رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا، نتائج الفرز الأولي لوظيفتيّ أمين عام سلطة المياه، ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية.

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وبإمكان الذين تقدموا بطلبات لهاتين الوظيفتين، الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني https://empreq.pm.gov.jo للحصول على النتائج الأولية لطلباتهم.