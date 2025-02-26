الحكومة تنشر نتائج الفرز الأولي لوظيفتيّ أمين عام سُلطة المياه ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية

وبإمكان الذين تقدموا بطلبات لهاتين الوظيفتين، الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني https://empreq.pm.gov.jo للحصول على النتائج الأولية لطلباتهم.
ويتيح النظام لمن لم تنطبق عليه شروط إشغال هذه الوظائف، التقدم بطلبات اعتراض للجنة الفرز، عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال ثلاثة أيام عمل، تبدأ من صباح يوم غد الخميس الموافق للسابع والعشرين من شباط، وتنتهي مع نهاية يوم الاثنين المقبل الموافق للثالث من آذار.
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