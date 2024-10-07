الخدمات الطبية: الأردن ثالث أكبر دولة قدمت الدعم اللوجستي لأهل غزة

11:09 م

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الوكيل الإخباري- قال مساعد مدير الخدمات الطبية الملكية للشؤون الطبية والأقاليم العميد الطبيب سهل الحموري، الاثنين، إن الأردن ثالث أكبر دولة في العالم قدمت الدعم اللوجستي لخدمة أهالي غزة. اضافة اعلان





وأضاف الحموري أن التوجيهات الملكية السامية، وتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بتقديم مختلف الخدمات الطبية الممكنة للأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية .



وبين الحموري أن الخدمات الطبية الملكية قدمت خدماتها في 32 دولة حول العالم، عبر المستشفيات الميدانية.



وأشار إلى أنه نتيجة الظروف الراهنة في غزة، تم تطوير الخدمات الطبية في المستشفى الميداني بمنطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، وإجراء الجراحات المتقدمة للمرضى والجرحى، بالإضافة إلى العمليات المتقدمة.



ولفت الحموري إلى أن 494 ألف شخص راجعوا المستشفيات الميدانية الأردنية في قطاع غزة، منذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن المستشفى الأردني في شمال غزة، خدم أكثر من 43 ألف مريض.