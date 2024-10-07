الخدمات الطبية: الأردن ثالث أكبر دولة قدمت الدعم اللوجستي لأهل غزة

وأضاف الحموري أن التوجيهات الملكية السامية، وتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بتقديم مختلف الخدمات الطبية الممكنة للأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية .
وبين الحموري أن الخدمات الطبية الملكية قدمت خدماتها في 32 دولة حول العالم، عبر المستشفيات الميدانية.
وأشار إلى أنه نتيجة الظروف الراهنة في غزة، تم تطوير الخدمات الطبية في المستشفى الميداني بمنطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، وإجراء الجراحات المتقدمة للمرضى والجرحى، بالإضافة إلى العمليات المتقدمة.
ولفت الحموري إلى أن 494 ألف شخص راجعوا المستشفيات الميدانية الأردنية في قطاع غزة، منذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن المستشفى الأردني في شمال غزة، خدم أكثر من 43 ألف مريض.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز ينعى العين والنائب الأسبق سمير قعوار
-
الملك يبعث برقية إلى خادم الحرمين الشريفين
-
المنطقة العسكرية الوسطى تنفذ تمريناً عسكرياً بدون قطاعات (حد السيف)
-
رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق سمير قعوار
-
حسان: سيبقى الأردن بقيادة جلالة الملك السند والداعم للأشقاء الفلسطينيين
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية
-
الاردن.. إخلاء 44 مواطناً من لبنان عبر 'طائرة عسكرية'
-
الامن العام : احذروا من هذه الرسائل