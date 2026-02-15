"الخيرية الهاشمية" تبدأ بتصنيع وتركيب وتوزيع المنازل المتنقلة من داخل غزة

ويأتي تنفيذ هذا التدخل الإنساني بالكامل من داخل القطاع استجابةً للواقع الميداني القائم، وحرصًا على تسريع وتيرة الاستجابة وضمان استمرارية عمليات الإيواء، حيث بدأت الأفرقة الفنية المحلية، بإشراف وتنسيق مباشر من الهيئة، بأعمال التصنيع والتجميع والتركيب والتسليم وفق أولويات إنسانية معتمدة تستهدف الأسر الأشد احتياجًا.
وأكّدت الهيئة أن اعتماد آلية العمل من داخل غزة يعكس مرونة الاستجابة وجاهزية البدائل التشغيلية، بما يضمن وصول الدعم دون تأخير، وتحويل الخطط إلى تدخلات ملموسة تحفظ كرامة الأسر المتضررة وتعزز استقرارها المؤقت.
وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، إن تنفيذ أعمال التصنيع والتركيب والتوزيع من داخل القطاع يشكّل خطوة عملية لتعزيز فاعلية برامج الإيواء، مؤكدًا أن الهيئة ماضية في توسيع نطاق هذا التدخل بما يتناسب مع حجم الاحتياج، وبالتنسيق مع الشركاء المحليين والجهات الداعمة.
وأشار إلى أنّ هذه الجهود تُنفَّذ بالتعاون مع عدد من الشركاء، من ضمنهم الحملة الأردنية للإغاثة، ضمن أطر تنظيمية تضمن جودة التنفيذ واستدامة الأثر.
وأكّدت الهيئة أن باب التبرع ما يزال مفتوحًا لدعم برامج الإيواء وتمكينها من توفير المزيد من المنازل المتنقلة، بما يسهم في توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية داخل قطاع غزة.
ويأتي هذا الجهد في إطار الدور الإنساني الذي يضطلع به الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، في دعم الشعب الفلسطيني، حيث تواصل المملكة، عبر مؤسساتها الإنسانية، أداء واجبها الإنساني تجاه الأشقاء في مختلف الظروف.
