الدفاع المدني: احذروا أشعة الشمس ولا تسبحوا في السدود

وأكدت ضرورة الاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) للتعامل مع أي حادث.
كما دعت المديرية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في أوقات الذروة، وذلك تزامناً مع موجة الحر الحالية.
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