الجمعة 2026-07-31 03:44 م

الدفاع المدني: احذروا أشعة الشمس ولا تسبحوا في السدود

مديرية الدفاع المدني
مديرية الدفاع المدني
 
الجمعة، 31-07-2026 02:22 م
الوكيل الإخباري-    حذرت مديرية الدفاع المدني المواطنين اليوم الجمعة ، من السباحة في السدود والبرك الزراعية وقنوات المياه.اضافة اعلان


وأكدت ضرورة الاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) للتعامل مع أي حادث.

كما دعت المديرية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في أوقات الذروة، وذلك تزامناً مع موجة الحر الحالية.
 
 


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