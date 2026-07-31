الدفاع المدني: احذروا أشعة الشمس ولا تسبحوا في السدود

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الوكيل الإخباري- حذرت مديرية الدفاع المدني المواطنين اليوم الجمعة ، من السباحة في السدود والبرك الزراعية وقنوات المياه. اضافة اعلان





وأكدت ضرورة الاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) للتعامل مع أي حادث.



كما دعت المديرية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في أوقات الذروة، وذلك تزامناً مع موجة الحر الحالية.





