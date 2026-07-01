الأربعاء 2026-07-01 09:00 م

"الدواء الخيري" ينظم محاضرة للوقاية من المخدرات

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جانب من المحاضرة
 
الأربعاء، 01-07-2026 08:41 م

الوكيل الإخباري- نظم بنك الدواء الخيري الأردني، بالشراكة مع هيئة أبناء المملكة، اليوم الأربعاء، محاضرة توعوية بعنوان: "طوق نجاة.. الوعي يحمي من المخدرات"، ضمن مبادرة "طوق نجاة"، وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

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‏وقال الخبير الأمني ومدير إدارة مكافحة المخدرات السابق، اللواء المتقاعد أنور الطراونة، إن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة آفة المخدرات، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تشكل تحدياً يمس أمن المجتمع واستقراره، ما يستوجب تكاتف الجهود الوطنية للحد من انتشارها.


‏‏وأوضح الطراونة أبرز الأساليب التي يستخدمها مروجو المخدرات لاستهداف فئة الشباب، مبيناً أن التصدي لهذه الآفة مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تتطلب تكامل أدوار الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب الأجهزة الأمنية، بما يسهم في بناء بيئة آمنة تعزز الوعي والمسؤولية لدى الشباب.


‏‏ودعا إلى مواصلة الاستثمار في برامج التوعية والوقاية، باعتبارها من أكثر الوسائل فاعلية للحد من انتشار المخدرات، والاستمرار في إطلاق المبادرات الهادفة إلى نشر المعرفة، وتصحيح المفاهيم، وترسيخ السلوكيات الإيجابية بين مختلف فئات المجتمع.


‏‏من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور أشرف الكيلاني، أن المحاضرة تأتي انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للبنك، وإيماناً بأهمية الشراكة مع مختلف الجهات الوطنية في تنفيذ برامج توعوية تسهم في حماية المجتمع، ولا سيما الشباب، من مخاطر المخدرات وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.


‏‏بدورها، قالت مديرة البرامج والمشاريع في البنك، الدكتورة شهد القطيشات، إن مبادرة "طوق نجاة" تجسد التزام البنك بالمساهمة في بناء مجتمع أكثر وعياً وقدرة على مواجهة التحديات الصحية والسلوكيات الخاطئة، من خلال نشر ثقافة الوقاية الصحية والدوائية بين مختلف شرائح المجتمع.

 
 


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أخبار محلية "الدواء الخيري" ينظم محاضرة للوقاية من المخدرات

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