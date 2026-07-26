الدوريات الخارجية تكشف عن سبب حادث التصادم على طريق بغداد الدولي

09:15 ص

الوكيل الإخباري- قال ضابط عمليات الدوريات الخارجية إن الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وانسيابية، وإن كافة الطرق الخارجية سالكة ولا عوائق تذكر. اضافة اعلان





وأضاف أنه تم التعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع حادث تصادم على طريق بغداد الدولي، تحديدًا منطقة السعادة باتجاه المفرق، وكان معيـقًا لحركة السير، حيث تم إجراء اللازم ورفع المركبات عن الشارع العام، وتم تعليل سبب الحادث باتخاذ مسرب خاطئ.



كما تم التعامل مع حادث تصادم على طريق المفرق-جابر، نتج عنه إعاقة للمسرب الأيمن من الطريق، وتم إجراء اللازم، وتعليل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ.



وأشار إلى أنه تم التعامل مع مركبة معطلة (عطل ميكانيكي) على الطريق الخلفي باتجاه الميناء، وكانت معيـقة للمسرب الأيمن، حيث تم إجراء اللازم وإصلاح العطل وفتح حركة السير.



ونوّه إلى وجود أعمال صيانة (تعبيد للطريق) على طريق العدسية-ناعور، تحديدًا منطقة العامرية باتجاه الشونة، وأن الدوريات موجودة في الموقع للدلالة والإرشاد.



كما نوّه إلى وجود أعمال أشغال على طريق الشونة الشمالية، تحديدًا بعد محطة وادي العرب الأمنية باتجاه الشونة، والدوريات في الموقع للدلالة والإرشاد.



وأضاف أنه تم ضبط مركبة على طريق الأزرق-الزرقاء تسير بسرعة من 100 إلى 237 كم/ساعة، وتم إجراء اللازم واتخاذ المقتضى القانوني بحق السائق.



كما تم التعامل مع عدد من المخالفات، كمخالفات تغيير المسرب بشكل مفاجئ، وعدم الالتزام بالمسرب الأيمن، والانشغال بمشتتات الانتباه أثناء القيادة، وتم إجراء اللازم في حينه من قبل المجموعات في الميدان.



من جانبها، أكدت مندوبة إدارة السير أنه منذ ساعات الصباح الباكر تم التأكد من خلو الطرق من أية عوائق مرورية، استعدادًا لاستقبال الحركة المرورية، حيث تعمل مجموعات السير على سحب وتفريغ الحركة المرورية ومتابعة المخالفات الخطرة.



وأشارت إلى أنه تم التعامل مع عدد من الأعطال، أبرزها تعطل مركبة شحن على مخرج صويلح باتجاه الصناعة، وتم التعامل مباشرة مع الأثر المروري، مشيرة إلى أنه وخلال عطلة نهاية الأسبوع تم التعامل مع العديد من الحوادث المرورية، وكانت أسبابها السرعات والتتابع القريب واستخدام مشتتات الانتباه.



من جانبه، قال مساعد رئيس قسم سير الرصيفة الرائد أنس الخزاعلة إنه تم نشر المجموعات الميدانية في كافة مناطق الاختصاص للتعامل مع الحركة المرورية، وتأمين الوصول الآمن للمواطنين، والتعامل مع أية عوائق مرورية على وجه السرعة، حفاظًا على انسيابية الحركة المرورية.



ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بقواعد وأولويات المرور، والسرعات المقررة، والابتعاد عن المخالفات الخطرة، ومشتتات الانتباه أثناء القيادة، للمحافظة على انسيابية حركة السير، وللحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.



وأكدوا ضرورة عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مؤكدين الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمحتاجيها على مدار الأربع والعشرين ساعة.





