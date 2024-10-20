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الديوان الملكي يعزي الطراونة والشوابكة

العيسوي يعزي الطراونة والشوابكة
العيسوي يعزي الطراونة والشوابكة
الأحد، 20-10-2024 05:46 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة  الطراونة، بوفاة الدكتور بسام حمد الطراونة، وإلى عشيرة الشوابكة، بوفاة أمل سالم المصالحة الشوابكة .اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في محافظتي العاصمة ومأدبا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين، وعموم عشيرتي الطراونة و الشوابكة،  سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه.
 
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