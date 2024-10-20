الديوان الملكي يعزي الطراونة والشوابكة

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في محافظتي العاصمة ومأدبا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين، وعموم عشيرتي الطراونة و الشوابكة، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه.
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