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الديوان الملكي يعزي الفراية والعتيبي وتحبسم

العيسوي يعزي الفراية والعتيبي وتحبسم
العيسوي يعزي الفراية والعتيبي وتحبسم
الإثنين، 27-01-2025 07:52 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الإثنين، واجب العزاء إلى عشيرة الفراية و إلى آل العتيبي وآل تحبسم.اضافة اعلان


 ففي محافظة الكرك، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم إبراهيم هلا الفراية، عم وزير الداخلية مازن الفراية، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الفراية، سائلا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

 وفي محافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى آل العتيبي وآل تحبسم بوفاة جيهان حسن باكير تحبسم، زوجة أحمد جويبر العتيبي، سائلا المولي عزو وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.
 
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