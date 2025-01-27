الديوان الملكي يعزي الفراية والعتيبي وتحبسم

ففي محافظة الكرك، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم إبراهيم هلا الفراية، عم وزير الداخلية مازن الفراية، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الفراية، سائلا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
وفي محافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى آل العتيبي وآل تحبسم بوفاة جيهان حسن باكير تحبسم، زوجة أحمد جويبر العتيبي، سائلا المولي عزو وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.
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