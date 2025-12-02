الثلاثاء 2025-12-02 04:21 م

الديوان الملكي ينشر صورة للملك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء

الثلاثاء، 02-12-2025 03:20 م

الوكيل الإخباري-   نشر الديوان الملكي الهاشمي، الثلاثاء، صورة من اجتماع لجلالة الملك عبدالله الثاني، برئيس الوزراء جعفر حسان، بحضور مدير مكتب جلالته، علاء البطاينة.

وأشار الديوان الملكي إلى أن جلالة الملك يجتمع مع رئيس الوزراء بشكل أسبوعي لمتابعة أهم الملفات والقضايا المتعلقة بمسؤوليات الحكومة.

 
 


