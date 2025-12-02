الديوان الملكي ينشر صورة للملك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء

الوكيل الإخباري- نشر الديوان الملكي الهاشمي، الثلاثاء، صورة من اجتماع لجلالة الملك عبدالله الثاني، برئيس الوزراء جعفر حسان، بحضور مدير مكتب جلالته، علاء البطاينة.

