السفارة الأمريكية في عمان تغلق أبوابها اليوم الإثنين

وبيّنت السفارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنها تعود لفتح أبوابها أمام المراجعين يوم غد الثلاثاء 12 نوفمبر.
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