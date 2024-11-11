السفارة الأمريكية في عمان تغلق أبوابها اليوم الإثنين

الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الأميركية في عمان عن عطلة رسمية اليوم الإثنين 11 نوفمبر بمناسبة يوم المحاربين القدامى في أمريكا.

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وبيّنت السفارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنها تعود لفتح أبوابها أمام المراجعين يوم غد الثلاثاء 12 نوفمبر.