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السفارة الأمريكية في عمان تغلق أبوابها اليوم الإثنين

السفارة الأمريكية في عمان
السفارة الأمريكية في عمان
الإثنين، 11-11-2024 07:52 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت السفارة الأميركية في عمان عن عطلة رسمية اليوم الإثنين 11 نوفمبر بمناسبة يوم المحاربين القدامى في أمريكا.

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وبيّنت السفارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنها تعود لفتح أبوابها أمام المراجعين يوم غد الثلاثاء 12 نوفمبر.


 
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