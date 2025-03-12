السفيرة السقا تقدم أوراق اعتمادها للرئيس الفرنسي

الوكيل الإخباري- قدمت السفيرة، رغد السقا، أخيرا، أوراق اعتمادها إلى رئيس جمهورية فرنسا، إيمانويل ماكرون، بصفته أميرا مشتركا لإمارة أندورا والتي تتمتع بولاية مشتركة بين كل من فرنسا وإسبانيا، سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى إمارة أندورا، خلال مراسم أقيمت في قصر الإليزيه في العاصمة باريس.

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