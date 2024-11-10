السفير الطراونة يبحث مع رئيس النواب العراقي تعزيز التعاون بين البلدين

وقالت السفارة الأردنية في العراق، في بيان اليوم، إن الطراونة زار رئيس مجلس النواب العراقي الجديد، الدكتور محمود المشهداني، وقدم له التهنئة بمناسبة تسلمه رئاسة المجلس، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في رئاسة المجلس.
كما تطرق السفير الطراونة للجهود الدبلوماسية والإنسانية والشعبية التي تبذلها المملكة في التعامل مع العدوان على الأهل في قطاع غزة.
من جانبه، أكد المشهداني، خلال اللقاء، أهمية العلاقات العراقية الأردنية، مشدداً على أن العراق يولي اهتماماً كبيراً لتعزيز التعاون في المجالات كافة لخدمة مصلحة البلدين.
وهنأ المشهداني مجلس النواب الأردني بنجاح وسلاسة العملية الانتخابية.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة شاب بعيار ناري في الكرك
-
بلدية الكرك تناقش التحديات التي تواجه قطاعي المياه والطاقة
-
بلدية الظليل تضع خطة لاستقبال فصل الشتاء
-
التعليم العالي: 67 ألف طلب للمنح والقروض الجامعية
-
بلدية إربد تباشر بإنشاء سوق للمنتجات الشعبية
-
الديوان الملكي يعزي 3 عشائر اردنية
-
مديرية الأمن العام تحذر وتهيب بالمواطنين
-
افتتاح فعاليات أسبوع التوعية المهنية لمسار التعليم المهني في الكورة