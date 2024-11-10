السفير الطراونة يبحث مع رئيس النواب العراقي تعزيز التعاون بين البلدين

11:58 م

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الوكيل الإخباري- بحث السفير الأردني في العراق، ماهر الطراونة، الأحد، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. اضافة اعلان





وقالت السفارة الأردنية في العراق، في بيان اليوم، إن الطراونة زار رئيس مجلس النواب العراقي الجديد، الدكتور محمود المشهداني، وقدم له التهنئة بمناسبة تسلمه رئاسة المجلس، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في رئاسة المجلس.



كما تطرق السفير الطراونة للجهود الدبلوماسية والإنسانية والشعبية التي تبذلها المملكة في التعامل مع العدوان على الأهل في قطاع غزة.



من جانبه، أكد المشهداني، خلال اللقاء، أهمية العلاقات العراقية الأردنية، مشدداً على أن العراق يولي اهتماماً كبيراً لتعزيز التعاون في المجالات كافة لخدمة مصلحة البلدين.



وهنأ المشهداني مجلس النواب الأردني بنجاح وسلاسة العملية الانتخابية.