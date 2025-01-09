السفير الكويتي بالأردن يسلم "الأونروا" دعما ماليا

الوكيل الإخباري- أكد السفير الكويتي في عمان حمد المري، حرص بلاده على الاستمرار بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية والاستمرار بتقديم خدماتها.

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جاء ذلك خلال تسليم السفير المري اليوم الخميس، المساهمة المالية الكويتية السنوية لمديرة العلاقات الخارجية والإعلام في (الاونروا) تمارا الرفاعي.