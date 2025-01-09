السفير الكويتي بالأردن يسلم "الأونروا" دعما ماليا

جاء ذلك خلال تسليم السفير المري اليوم الخميس، المساهمة المالية الكويتية السنوية لمديرة العلاقات الخارجية والإعلام في (الاونروا) تمارا الرفاعي.
وقال السفير الكويتي في تصريح، إن الكويت ملتزمة بتسديد التزاماتها لوكالة (الأونروا) إيمانا منها بالدور المهم للوكالة على الرغم من التحديات التي تواجهها، مؤكدا دعم الكويت للقضية الفلسطينية.
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