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السفير الكويتي بالأردن يسلم "الأونروا" دعما ماليا

السفير الكويتي بالأردن يسلم "الأونروا" دعما ماليا
السفير الكويتي بالأردن يسلم "الأونروا" دعما ماليا
الخميس، 09-01-2025 01:44 م

الوكيل الإخباري-    أكد السفير الكويتي في عمان حمد المري، حرص بلاده على الاستمرار بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية والاستمرار بتقديم خدماتها.

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جاء ذلك خلال تسليم السفير المري اليوم الخميس، المساهمة المالية الكويتية السنوية لمديرة العلاقات الخارجية والإعلام في (الاونروا) تمارا الرفاعي.


وقال السفير الكويتي في تصريح، إن الكويت ملتزمة بتسديد التزاماتها لوكالة (الأونروا) إيمانا منها بالدور المهم للوكالة على الرغم من التحديات التي تواجهها، مؤكدا دعم الكويت للقضية الفلسطينية.

 
gnews

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