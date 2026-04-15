"السياحة والسفر": العلم الأردني سيبقى راية المجد

س
أرشيفية
 
الأربعاء، 15-04-2026 02:24 م

الوكيل الإخباري- أكد الناطق الإعلامي باسم جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر، بلال روبين، أن العلم الأردني سيبقى راية المجد التي لا تنكسر، ورمز السيادة الذي لا ينحني، وشعار دولة صنعت مكانتها بالحكمة والعزيمة، ورسخت حضورها بالعطاء والإنجاز والثبات.

وقال روبين: "ترفع الجمعية، بمناسبة يوم العلم الأردني، أسمى آيات التهنئة والولاء إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وإلى أبناء الشعب الأردني، مقرونة بأصدق مشاعر الفخر والانتماء للوطن".


وأضاف أن الأردنيين يقفون، في يوم العلم، بإجلال أمام راية الوطن التي التفوا حولها جيلا بعد جيل، فكانت عنوان وحدتهم، وشاهد عزتهم، وراية نصرهم في مختلف الميادين، بقيادة هاشمية حملت الأمانة، وصانت الوطن، ورفعت شأنه بين الأمم.


وأشار إلى أن الأردن سيبقى، بعون الله، قويا شامخا، عصيا على التحديات، واحة أمن واستقرار، ومنارة اعتدال وسلام، بفضل قيادته الحكيمة، وجيشه المصطفوي، وأجهزته الأمنية، وشعبه الوفي، داعيا الله أن يحفظ الأردن، ويديم عزه ومجده، ويبقي علمه خفاقا، لتبقى راية الوطن عنوانا للفخر، ومسيرة الدولة الأردنية مثالا للقوة والكرامة والسيادة.

 
 


gnews

ل

أخبار الشركات شراكة بين تكية أم علي وأوكسفام لتعزيز الأمن الغذائي

"المرأة النيابية" تبحث مع التدريب المهني تعزيز الثقافة المجتمعية للتوجه نحو المسارات المهنية والتقنية

شؤون برلمانية "المرأة النيابية" تبحث مع التدريب المهني تعزيز الثقافة المجتمعية للتوجه نحو المسارات المهنية والتقنية

ب

أخبار محلية وزير النقل: مشروع سكة العقبة يوفر فرص عمل ويخفض كلف نقل الفوسفات والبوتاس

وزير المياه: استعدادات مكثفة لتأمين احتياجات صيف 2026

أخبار محلية وزير المياه: استعدادات مكثفة لتأمين احتياجات صيف 2026

ؤ

عربي ودولي ترامب يقول إنه طلب من نظيره الصيني عدم تزويد إيران بالأسلحة

إيران تهدد بإعاقة الملاحة في البحر الأحمر

عربي ودولي إيران تهدد بإعاقة الملاحة في البحر الأحمر

س

أخبار محلية "السياحة والسفر": العلم الأردني سيبقى راية المجد

الأردن وسوريا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الخدمات البريدية

أخبار محلية الأردن وسوريا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الخدمات البريدية



 






