"السياحة والسفر": العلم الأردني سيبقى راية المجد

وقال روبين: "ترفع الجمعية، بمناسبة يوم العلم الأردني، أسمى آيات التهنئة والولاء إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وإلى أبناء الشعب الأردني، مقرونة بأصدق مشاعر الفخر والانتماء للوطن".
وأضاف أن الأردنيين يقفون، في يوم العلم، بإجلال أمام راية الوطن التي التفوا حولها جيلا بعد جيل، فكانت عنوان وحدتهم، وشاهد عزتهم، وراية نصرهم في مختلف الميادين، بقيادة هاشمية حملت الأمانة، وصانت الوطن، ورفعت شأنه بين الأمم.
وأشار إلى أن الأردن سيبقى، بعون الله، قويا شامخا، عصيا على التحديات، واحة أمن واستقرار، ومنارة اعتدال وسلام، بفضل قيادته الحكيمة، وجيشه المصطفوي، وأجهزته الأمنية، وشعبه الوفي، داعيا الله أن يحفظ الأردن، ويديم عزه ومجده، ويبقي علمه خفاقا، لتبقى راية الوطن عنوانا للفخر، ومسيرة الدولة الأردنية مثالا للقوة والكرامة والسيادة.
