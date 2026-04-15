"السياحة والسفر": العلم الأردني سيبقى راية المجد

الوكيل الإخباري- أكد الناطق الإعلامي باسم جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر، بلال روبين، أن العلم الأردني سيبقى راية المجد التي لا تنكسر، ورمز السيادة الذي لا ينحني، وشعار دولة صنعت مكانتها بالحكمة والعزيمة، ورسخت حضورها بالعطاء والإنجاز والثبات.

اضافة اعلان



وقال روبين: "ترفع الجمعية، بمناسبة يوم العلم الأردني، أسمى آيات التهنئة والولاء إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وإلى أبناء الشعب الأردني، مقرونة بأصدق مشاعر الفخر والانتماء للوطن".



وأضاف أن الأردنيين يقفون، في يوم العلم، بإجلال أمام راية الوطن التي التفوا حولها جيلا بعد جيل، فكانت عنوان وحدتهم، وشاهد عزتهم، وراية نصرهم في مختلف الميادين، بقيادة هاشمية حملت الأمانة، وصانت الوطن، ورفعت شأنه بين الأمم.