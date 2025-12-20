السبت 2025-12-20 07:09 م

"الشؤون السياسية" تعقد "ملتقى الشباب والتحديث" في إقليم الشمال

السبت، 20-12-2025 05:46 م
الوكيل الإخباري- عقدت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، اليوم السبت، ملتقى "الشباب والتحديث السياسي: مشاركة فاعلة نحو المستقبل"، بحضور مئة شاب وشابة من محافظات إقليم الشمال.اضافة اعلان


وقال أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة، خلال افتتاحه الملتقى مندوبا عن الوزير ، إن هذه الملتقى هو الثاني، إذ أقيم الأول في العاصمة عمان لإقليم الوسط الأسبوع الماضي، وسيطلق ملتقى آخر في إقليم الجنوب خلال الأيام المقبلة، لتلبية لمخرجات تحديث المنظومة السياسية، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأضاف، أن الملتقى يأتي، كذلك ضمن برامج الوزارة لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية، بالتعاون مع الوزارات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المحلي، بوصف الشباب يمثلون النسبة الأكبر من السكان، وهم من سيقودون التنمية في المستقبل القريب.

وأوضح، أن الوزارة عمدت بعد ترجمة مخرجات منظومة التحديث السياسي إلى تشريعات، على عقد جلسات وورشات حوارية ونفذت حملات توعوية في مختلف مناطق المملكة لتعزيز وتحفيز مشاركة الشباب في العمل السياسي والحزبي، وتعزيز معرفتهم بالدستور والتشريعات المتعلقة بمنظومة التحديث.

وتخلل الملتقى جلستان؛ الأولى حول "دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والإعلامي ومؤسسات التعليم العالي في التحديث السياسي وفرصة مشاركة الشباب"، والثانية حول "أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابات".

وشدد المتحدثون خلال الجلسات، على أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية، وكذلك المشاركة في البرامج والملتقيات التي تهدف لرفع مستوى المعرفة والثقافة السياسية والحزبية والتشريعية والقانونية.
 
 


