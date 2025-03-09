الصفدي: توافق على نبذ أي محاولات لزعزعة الأمن في سورية

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، إن هناك موقفا واحدا لدول الجوار السوري، يتمثل في محاربة الإرهاب، خصوصا تنظيم “داعش”.



وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية عرب عقب انتهاء اجتماع ضم دول الجوار السوري في العاصمة عمّان، أن الدول اتفقت على محاربة تهريب المخدرات من سوريا.

اضافة اعلان