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الصفدي: توافق على نبذ أي محاولات لزعزعة الأمن في سورية

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الأحد، 09-03-2025 07:40 م

الوكيل الإخباري-  قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، إن هناك موقفا واحدا لدول الجوار السوري، يتمثل في محاربة الإرهاب، خصوصا تنظيم “داعش”.

وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية عرب عقب انتهاء اجتماع ضم دول الجوار السوري في العاصمة عمّان، أن الدول اتفقت على محاربة تهريب المخدرات من سوريا.

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وأوضح أنه جرى الاتفاق على أمن سوريا ونبذ أي محاولات لزعزعة الأمن فيها.

 
 
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