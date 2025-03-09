الصفدي: توافق على نبذ أي محاولات لزعزعة الأمن في سورية

وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية عرب عقب انتهاء اجتماع ضم دول الجوار السوري في العاصمة عمّان، أن الدول اتفقت على محاربة تهريب المخدرات من سوريا.
وأوضح أنه جرى الاتفاق على أمن سوريا ونبذ أي محاولات لزعزعة الأمن فيها.
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