الصفدي: دعمنا لسوريا مطلق واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة

02:20 م

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الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي‬⁩، الاثنين، إن استقرار سوريا ركيزة لاستقرار المنطقة، وإن حصول الشعب السوري على حقه في الحياة الآمنة والكريمة بعد سنوات من المعاناة أولوية بالنسبة للأردن الذي لن يدخر جهدا لذلك. اضافة اعلان





وأكد الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه التركي هاكان فيدان والسوري أسعد الشيباني أن اجتماع اليوم عكس المواقف الموحدة اتجاه دعم الأشقاء في سوريا ودعمهم في الأمن والاستقرار.



وشدد الصفدي على دعم الأردن المطلق لسوريا والوقوف إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.



