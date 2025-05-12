الصفدي: دعمنا لسوريا مطلق واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة

وأكد الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه التركي هاكان فيدان والسوري أسعد الشيباني أن اجتماع اليوم عكس المواقف الموحدة اتجاه دعم الأشقاء في سوريا ودعمهم في الأمن والاستقرار.
وشدد الصفدي على دعم الأردن المطلق لسوريا والوقوف إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.
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