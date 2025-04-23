الصفدي يترأس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

الوكيل الإخباري- ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة العادية الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

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واستهلّ الصفدي حديثه بشكر جمهورية اليمن الشقيقة على رئاستها للدورة العادية الـ 162 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وقال: "أبدأ بالشكر لوزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة الأخ الدكتور شائع محسن الزنداني، على جهوده الطيبة خلال ترؤسه الدورة السابقة، وسعيكم الدائم لتطوير عمل جامعتنا العربية، التي انطلقت قبل 80 عامًا، مظلة للعمل العربي المشترك".



وأكّد الصفدي أن الأردن سيعمل خلال رئاسة أعمال الدورة العادية الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري على تفعيل العمل الجماعي للتصدي للتحديات التي تعصف بالمنطقة، ولخدمة مصالحنا، والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل.



وشدّد الصفدي على أن هذا السلام لن يتحقق ما لم يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه كاملة، وقال: "يجب أن تتجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، لتعيش بأمن إلى جانب إسرائيل، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي نريده جميعًا".



وأضاف "ولا أولوية تتقدم اليوم على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإنهاء ما يعانيه أهلنا في القطاع من قتل وتدمير وتجويع وحرمان من كل مقومات الحياة".

وأشار الصفدي إلى أن الأردن سيستمر في العمل مع الأشقاء ومع المجتمع الدولي من أجل التوصل لوقفٍ فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية إلى القطاع، مؤكدا دعم الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقتين والولايات المتحدة الأميركية الصديقة لتحقيق ذلك، وضرورة تنفيذ اتفاقية التبادل التي أُنجِزَت بجهودهم بكل مراحلها.



كما أكّد أن المملكة ستستمر بالقيام بكل ما تستطيعه لوقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة والتي تدفع نحو تفجّر الأوضاع، وتقوّض حل الدولتين، "وسنظل نكرس كل إمكاناتنا من أجل حماية مقدسات القدس الإسلامية والمسيحية وهويتها، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية عليها".



وتاليًا نص كلمة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 163 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: