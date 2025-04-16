الأربعاء 2025-04-16 10:51 م
 

الصفدي يشكر دولا تضامنت مع الأردن ضد محاولة استهداف أمنه واستقراره

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
 
الأربعاء، 16-04-2025 10:08 م
الوكيل الإخباري-   وجه وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الشكر لدول على اتصالاتهم وبياناتهم التي عبرت عن تضامنهم مع الأردن ضد محاولة استهداف أمنه واستقراره التي أحبطتها الأجهزة الأمنية الباسلة، والتي عكست علاقات الأخوة التاريخية، والاقتناع المشترك الراسخ أن أمن الدول واحد.اضافة اعلان


وتوالت ردود الفعل العربية بعد إحباط دائرة المخابرات العامة مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن.

وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.

وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
 
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