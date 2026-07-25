الضمان: استمرار استقبال طلبات الترشح لجائزة التميز في السلامة المهنية حتى نهاية الشهر الحالي

ودعت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي المنشآت والأفراد الراغبين بالمشاركة في الجائزة إلى الاطلاع على تفاصيلها وأهدافها وشروطها ومجالاتها وكذلك تقديم طلب الترشح عبر موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo)، أو من خلال الدخول للرابط التالي مباشرةً https://www.ssc.gov.jo/safety-and-health-award/ .
وبيّنت المؤسسة أنه يمكن للراغبين الاستفسار عن الجائزة من خلال التواصل مع إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل على هاتف (065501880) وطلب أي من الأرقام الفرعية التالية: (2112، 2115، 2107)، وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال منصات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، إكس، انستغرام، لينكد إن).
وأكدت المؤسسة أنه سيتم تكريم المنشآت الفائزة في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب منح جوائز التميز ضمن ثلاثة مستويات للأفراد، ومنحها أيضاً لمشرفي السلامة والصحة المهنية ضمن ثلاثة مستويات.
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