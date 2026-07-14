الضمان الاجتماعي يعلن عن تسهيلات مالية لمساندة القطاع السياحي

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن صدور قرار عن مجلس إدارتها المتضمن منح المنشآت العاملة في القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به تسهيلات مالية استثنائية، تتضمن إتاحة تقسيط المبالغ المستحقة عليها بفائدة مخفضة بواقع 1% سنويا، مع منح المنشآت المستفيدة إمكانية تأجيل بدء سداد أقساط اتفاقيات التقسيط حتى شهر نيسان المقبل كحدٍّ أقصى.

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وأوضحت المؤسسة، في بيان الثلاثاء، أن هذا القرار جاء ثمرة لسلسلة اجتماعات أجرتها مع وزير السياحة والمسؤولين في الوزارة، لبحث التدابير الكفيلة بتمكين القطاع السياحي من تجاوز التحديات الراهنة، ولا سيّما المنشآت السياحية العاملة في منطقة البترا.



كما التقت المؤسسة في وقت سابق بممثلي القطاع السياحي، من بينهم الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة وجمعية الفنادق الأردنية، لبحث المشكلات والتحديات التي يواجهها القطاع.



وفي هذا الإطار، دعت المؤسسة المنشآت السياحية الراغبة في الاستفادة من هذه التسهيلات إلى مراجعة فروعها اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، لغايات تقديم طلبات التقسيط.