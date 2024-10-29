الضمان: قرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية (0%) مستمر العمل به حتى نهاية 2024

وأكدت المؤسسة على ضرورة قيام المنشآت المدينة بالاستفادة من القرار والمبادرة بطلب تقسيط المديونية المترتبة عليها قبل انتهاء المهلة المحددة، مبينة أن المنشآت التي لديها اتفاقية تقسيط فعالة أو جدولة بإمكانها أيضاً الاستفادة من هذا القرار والتقدم بطلب إعادة الجدولة.
يشار إلى أن المؤسسة على تنسيق مستمر مع غرف الصناعة والتجارة حول دعوة المنشآت للاستفادة من هذا القرار لما له من أهمية في تخفيف المديونية المترتبة عليها.
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