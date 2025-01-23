الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

ووفقا للنشرة ارتفع معدل سعر البنزين اوكتان 95 من 740 دولارا للطن إلى 747 دولارا بنسبة 1 بالمئة، واوكتان 90 من 719 دولارا إلى 724 بنسبة 1 بالمئة.
وارتفع الديزل من 684 دولارا إلى 711 دولارا بنسبة 4 بالمئة، والكاز من 716 دولارا إلى 744 بنسبة 4 بالمئة، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 465 دولارا إلى 490 بنسبة 5 بالمئة.
وانخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال في كانون الثاني الحالي إلى 618 دولارا مقارنة مع معدل سعره في كانون الأول الماضي والذي بلغ 631 دولارا بنسبة 2 بالمئة.
وارتفع معدل خام برنت من 80 دولارا للبرميل إلى 82 دولارا ، بنسبة 2 بالمئة.
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